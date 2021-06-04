رياض محرز يتلقى صدمة جديدة.. وخبر مفرح لمحمد صلاح

المصدر: محمد الحتو - دبي

خلت التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز التي أعلنت عنها رابطة المحترفين الانجليزية، اليوم الجمعة، من اسم النجم الجزائري رياض محرز بشكل مثير للدهشة على الرغم من المستوى المميز الذي ظهر عليه وقاد من خلاله مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، فيما أنصفت التشكيلة المصري محمد صلاح وصيف الهدافين (22 هدفاً).

وضمت التشكيلة ست لاعبين من مانشستر سيتي يتقدمهم البرتغالي روبن دياز ومواطنه جواو كانسيلو، والإنجليزي جون ستونز في الدفاع، والحارس البرازيلي إيدرسون، وفي الوسط الألماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين.

وحضر في التوليفة المثالية للدوري أيضاً اللاعبون: الإنجليزي لوك شو، والبرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، والمهاجمون هاري كين، والكوري سون هيونغ مين (توتنهام)، ومحمد صلاح (ليفربول).

وتعتبر الضربة الثانية على التوالي لرياض محرز، فبعد أيام من استبعاده أيضاً من التشكيلة المثالية لدوري أبطال أروروبا الذي كان للنجم الجزائري دور مباشر في بلوغ مانشستر سيتي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

يذكر أن رياض محرز سيغادر مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لتقارير صحافية أوروبية.

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