بالفيديو: لاعب ريال مدريد "الفاشل" يعاني من سخرية نجم أتلتيكو "بطل الليغا"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يعاني لاعب ريال مدريد إدين هازارد من سخرية لاعب أتلتيكو مدريد كاراسكو في تدريبات المنتخب البلجيكي استعداداً لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتفاجأ هازارد أحد أفشل الصفقات في تاريخ ريال مدريد مقارنة بالقيمة المالية لشراءه (105 مليون يورو)، بزميله كاراسكو يقتحم عليه المقابلة مع تلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية "آر تي بي إف" وسخر منه بالقول: "أبطال أبطال"، في إشارة إلى فوزه مع فريقه أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

ولم يكن أمام هازارد إلا أن يرد عليه: "جيد جدا.. جيد جدا.. مبروك يا صديقي.. إنه أمر رائع".

Carrasco interrumpiendo la entrevista a Hazard para recordarle algo.



Es Dios 🤣🤣 pic.twitter.com/rIPiiUW7xW — 91minutosAtleti (@91minutosAtleti) June 3, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار ريال مدريد الفيديو مستاءين من هازارد الذي وصفوه بالفاشل، لكونه لعب مع ريال مدريد موسمين لم يحقق فيهما المستوى المعهود عنه مع فريقه السابق تشيلسي، إذ غاب منذ تعاقده مع النادي الملكي في نوفمبر 2019 عن 50 مباراة، بما يعادل تحديداً 389 يوماً بين إصابة أو الجلوس على دكة البدلاء، كما انه لم يسجل بقميص الريال سوى 4 أهداف فقط في كل المباريات (هدف في دوري الأبطال و3 في الليغا"، مقابل سبع تمريرات مساعدة فقط!

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