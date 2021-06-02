بالفيديو:هدف محمد صلاح ينافس على جائزة "الأجمل" في الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد الحتو - دبي

ينافس النجم المصري محمد صلاح نجوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم على جائزة أجمل هدف في الموسم المنصرم الذي توج بلقبه مانشستر سيتي، إذ كان هدف "الفرعون" بمرمى وست هام في يناير الماضي لافتاً للأنظار بعدما استلم كرة طولية روضها بشكل أكثر من رائع وأسكنها في الشباك.

ونشرت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الأربعاء، فيديو للأهداف الجميلة في "البريمييرليغ"، تناقله الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت اسم صلاح إلى جانب جيمس ماديسون، ومانويل لانزيني، وسباستيان هالار، وبرونو فيرنانديش، جيسي لينغارد، وإريك لاميلا، وإدينسون كافاني المتنافسين على اللقب الفردي.

وأنهى محمد صلاح الدوري في وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف، ولم يخسر اللقب الفردي إلا في الجولة الأخيرة للبطولة أمام مهاجم توتنهام هاري كين (23 هدفاً).

يذكر أن اختيار الهدف الأجمل سيتم عن طريق تصويت الجمهور.

الأهداف المرشحة لهدف الموسم من رابطة البريميرليج pic.twitter.com/m8IHaQSQr4 — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) June 1, 2021

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