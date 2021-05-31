محمد صلاح يوجه ضربة ثلاثية لميسي ورونالدو ورياض محرز

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقعه الرسمي عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، الذي ظفر بلقبه فريق تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز على مواطنه مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وسيطر نجوم تشيلسي على مراكز التشكيلة الأفضل في أوروبا مقابل لاعبين فقط من مانشستر سيتي، أما النجم العربي الوحيد الذي خجز مقعده بالتشكيلة فكان المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي الذي يبدو أنه استفاد من عدم تتويج مانشستر سيتي باللقب الأوروبي ليحل في التشكيلة المثالية على حساب نجمه الجزائري رياض محرز، كما لم يتم اختيار المغربي حكيم زياش لكونه لا يلعب أساسياً بقميص تشيلسي رغم تتويجه باللقب.

والمثير في القائمة أنها خلت من اسمي الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) .

يذكر أن النرويجي إرلينغ هالاند عملاق بروسيا دورتموند فاز بجائزة هداف البطولة، وتالياً القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى

ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع

والكر (مانشستر سيتي)، روديغر (تشيلسي)، روبين دياز (مانشستر سيتي)، أزبيليكويتا (تشيلسي).

خط الوسط

غاندوغان (مانشستر سيتي)، جورجينيو (تشيلسي)، فيل فودين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم

محمد صلاح (ليفربول)، هالاند (بوروسيا دورتموند)، مبابي (باريس سان جيرمان).

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