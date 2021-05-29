إيقاف مدرب الزمالك وتغريمه 70 ألف جنيه

المصدر: وكالات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي بالزمالك مباراتين وغرامة 70 ألف جنيه بسبب اعتراضه علي حكم مواجهة الاسماعيلي بكأس مصر.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي اليوم السبت أنه تقرر ايقاف كارتيرون مباراتين، مع تغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.

وقررت اللجنة ايقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

وغرمت اللجنة خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي 50 ألف جنيه بسبب تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام سموحة.

كما تقرر تغريم نادي سيراميكا كليوباترا 20 ألف جنيه، لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الثاني لمباراته أمام إنبي.

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