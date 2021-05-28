سبب صادم لرحيل زيدان عن ريال مدريد

المصدر: محمد الحتو - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد، رسمياً، أمس الخميس، مشيرة إلى أن "زيزو" كان يتعرض إلى انتقادات كبيرة من مسؤولين ولاعبين سابقين في النادي الملكي.

وقالت الصحيفة الموالية لريال مدريد إن زيدان تعرض إلى هجمة غير مسبوقة بسبب خياراته في مباراة تشيلسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا التي خسرها الريال ووداعه لبطولته المفضلة التي توج بها 13 مرة، خصوصاً أنه أشرك البلجيكي إدين هازارد وقائد الفريق سيرجيو راموس على الرغم من عدم جاهزيتهما الكاملة لخوض المواجهة الكبيرة، مشيرة إلى أن منتقديه كانوا يرون بأن التشكيلة التي كان عليه الدفع بها هي ذاتها التي لجأ لها أمام ليفربول وبرشلونة في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان تأثر كثيراً بما تعرض له من الانتقادات لاسيما أنها جاءت من أشخاص لم يتوقع أن تصدر منهم مثل هذه الهجمات ضده! مما شكل صورة أمام زيدان بضرورة الرحيل وهو القرار الذي أبلغ به رئيس النادي فلورنتينو بيريز بعد مواجهة تشيلسي بغض النظر عن نتائج الفريق في الدوري الإسباني الذي خسره الملكي أيضاً لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

وأضافت أن ما جرى في النادي بعد الهزيمة من تشيلسي يوضح التصريح غير الدبلوماسي على غير العادة والذي أطلقه زيدان قبل مواجهة هويسكا في الدوري الإسباني حين قال: "إن الفريق يحتاج الى الاحترام!".

يذكر أن زيدان واجه الكثير من المصاعب في الموسم الحالي وخاض الكثير من المباريات بالتشكيلة الاحتياطية نتيجة إصابة أكثر من نصف الفريق ولكنه نافس حتى الدقائق الأخيرة على لقب "الليغا" وبلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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