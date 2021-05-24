رونالدو يهاجم منتقديه بصورتين

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته بخروج فريقه يوفنتوس الإيطالي من المأزق الكبير الذي هدده باللعب في الدوري الأوروبي بعد أن خدمته نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ومنحته مقعداً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واعتنم رونالدو الفرصة بنشر صورتين يرد فيها على منتقديه، ظهر في الأولى واضعاً اصبعه على فمه مطالباً المنتقدين بالصمت! فيما الثانية لزملاءه يحتفلون بالتأهل المهم، وكتب عليهما عبارة: "حتى النهاية".

وكان رونالدو قد تعرض لانتقادات كثيرة في الموسم الحالي وحمّله الكثير من الجماهير والمحللين والمدربين السابقين يتقدمهم المخضرم فابيو كابيلو مسؤولية خروج يوفنتوس من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وعلى الرغم من الوداع المبكر لليوفي لـ"الشامبيونزليغ" وخسارته لقب الدوري الإيطالي إلا أن الفريق نجح في الخروج من الموسم بطلاً لكأس ايطاليا على حساب أتالانتا، وفاز رونالدو بلقبه الفردي المحبب هدافاً للدوري برصيد 29 هدف متفوقاً بفارق خمسة أهداف عن وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان.

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