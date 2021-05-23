صن داونز يعتذر للأهلي المصري عن واقعة إساءة الجماهير

المصدر: وكالات

قدم نادي صن داونز اعتذارا رسميا للنادي الأهلي المصري على ما قامت به بعض الجماهير أمام حافلة الفريق قبل مواجهة الفريقين التي جرت أمس السبت ببريتوريا في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعض الجماهير التي تؤازر فريق صن داونز قد تواجدت أمام حافلة الأهلي خلال رحلته إلى ملعب المباراة ورفعت لافتات تنتقد فيها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر الذي كان مدرباً لصن داونز في وقت سابق.

وذكر صن داونز في بيان رسمي اليوم أنه يتقدم بإعتذار للأهلي وكل محبيه علي هذا الأمر وسيفتح تحقيقا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشجعين.

وذكر النادي :"السلوك والموقف الذي حدث غير مقبول ولا يعكس النزاهة والإحترام والتآخي والقيم التي نطبقها ..نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات الجيدة والاحترام المتبادل بين قائدي الناديين، وكل ذوي المصلحة المشتركة".

وكان الأهلي تأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا بعد أن تعادل مع صن داونز 1/1 أمس السبت في إياب دور الثمانية من البطولة ليتأهل فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1 بعد أن فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

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