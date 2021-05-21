ميدو يعود إلى نادي الزمالك

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت وسائل إعلام مصرية بأن لجنة مؤقتة جديدة في طريقها لتولي إدارة شؤون نادي الزمالك بدلاً من اللجنة السابقة التي ترأسها المستشار عماد عبدالعزيز بسبب بطلان اللائحة التي تم الاستناد عليها في تعيين اللجنة.

وقال موقع بطولات إن وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة أشرف صبحي، تجهز لجنة مؤقتة جديدة بقيادة حسين لبيب ومعه هاني برزي وهاني شكري، بجانب أنه تم الاستقرار بشكل كبير على وجود أحمد حسام "ميدو" في اللجنة الفنية للنادي.

ويعتبر ميدو لاعباً سابقاً للزمالك بعدما عاد من رحلة الاحتراف الخارجي في الملاعب أوروبية عريقة مثل روما وتوتنهام وأياكس أمستردام، كما سبق لميدو تدريب الزمالك في ولايتين، كانت أبرزها الأولى التي قاد فيها الفريق للفوز بكأس مصر.

يذكر أن ميدو أثار جدلاً واسعاً في الموسم الحالي بين أوساط الجماهير الزملكاوية بعدما نشر على حسابه في "تويتر" صورة تجمعه مع رئيس الأهلي محمود الخطيب في وقت يمرّ به النادي بظروف صعبة بعد حل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

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