مدرب اليوفي يريد البقاء بعد إحراز لقب الكأس

المصدر: تورينو ■ أ.ف.ب

أكّد مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، بأنه يرغب في الاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريقه الموسم المقبل، وذلك بعد قيادته السيدة العجوز الى إحراز كأس إيطاليا بالفوز على أتالانتا 2-1 في المباراة النهائية أول من أمس.

وقال بيرلو بعد التتويج: «أرغب جداً بالوجود على رأس الجهاز الفني العام المقبل. أعتقد بأني قمت بعمل جيد وحاولت الفوز بالمباريات النهائية. أود الاستمرار لأني أعشق هذا النادي، لكن في النهاية القرار لهم (مجلس الإدارة)».

واعترف بيرلو بأن مهمته التدريبية الأولى في مسيرته شهدت «العديد من الصعوبات»، مشيراً الى ان «الانتصارات لا تحجب فترات الصعود والهبوط هذا الموسم». وأضاف «لقيت دعم لاعبي فريقي، وهذا أمر يرضيني جداً كمدرب بغض النظر عن الشائعات في الصحف».

وكان بيرلو استلم منصبه خلفاً لماوريتسيو ساري مطلع الموسم الجاري، لكن الفريق فقد لقبه بطلاً للدوري الإيطالي، ويواجه خطر عدم التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية الدوري المحلي، كما أنه خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

ويحتاج يوفنتوس، الذي يحتل المركز الخامس حالياً متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن كل من ميلان ونابولي، الى الفوز على بولونيا في المرحلة الأخيرة من بطولة إيطاليا، شرط عدم فوز ميلان أو نابولي ليضمن المشاركة في المسابقة القارية الأهم، وإلا فإنه سيشارك في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

• كأس إيطاليا منح يوفنتوس فرصة الخروج من الموسم الصعب بلقب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news