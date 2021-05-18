الفوز على صن داونز في بريتوريا هدف مدرب الأهلي المصري

المصدر: وكالات

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أنه يتمنى الفوز على صن دوانز عندما يلتقي الفريقان في بريتوريا يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وفاز الأهلي على صن دوانز 2 / صفر يوم السبت الماضي في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وأكد موسيماني في تصريحات لقناة النادي الاهلي اليوم الثلاثاء أن رغم الفوز في مباراة الذهاب إلا أن الفريق لم يحسم تأهله إلى الدور قبل النهائي.

وقال موسيماني: "إذا تحدث معي أحد قبل مباراة صن داونز الأولى في القاهرة وسألني هل الفوز بهدف أو اثنين نتيجة جيدة سيكون ردي نعم ستكون جيدة. الفوز مهم بشكل عام ولكن لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، والفوز بهدفين لم يحسم تأهلنا".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين في أول مقابلة جمعتنا، بعد مباراة الذهاب وهنأتهم على الفوز، وقلت لهم إننا حققنا الفوز في شوط واحد، ولكن هناك شوط ثان، وركزت على الجوانب الإيجابية في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة".

وأوضح أن مواجهة صن داونز ستكون صعبة بلا شك على الفريقين، وأول مباراة للأهلي أمام صن داونز خسر هنا في بريتوريا، وفي المرة الثانية حقق التعادل، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا في المواجهة المقبلة.

وشدد على أن الأهلي واجه الزمالك في الدوري المصري ثم خاض لقاء الذهاب أمام صن داونز ويستعد حاليا لمباراة العودة ومن بعدها مواجهة نهضة بركان في كأس السوبر، وجميعها مواجهات غاية في القوة، وهذه هي سمة الفرق الكبيرة، فعندما تلعب في فريق بحجم الأهلي فلا بد أن تكون جاهزا دائما للمنافسة وسط ضغوط ومباريات متنوعة ما بين المحلية والقارية ومن قبلها كأس العالم للأندية.

وقال إن هناك إصابات في صفوف الفريق حاليا، ولكن الأهلي قادر على تجاوزها، وعندما تلعب في 3 بطولات مختلفة من المؤكد أن يكون هناك إصابات في ظل توالي المباريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news