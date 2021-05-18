خبر سار لجمهور الأهلي المصري قبل لقاء صن داونز

المصدر: وكالات

قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إن علي معلول، لاعب الفريق، سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غد الأ{بعاء.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي 2 / صفر في القاهرة.

وأوضح أبوعبلة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الثلاثاء، أن معلول أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة من البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري في قطر.

وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وحرص الجهاز الفني على ضم معلول إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب أفريقيا بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.

كذلك قال الدكتور أحمد أبوعبلة إن حمدي فتحي أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة، وكشفت نتائجها عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.

وأكد أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الذراع بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

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