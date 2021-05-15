ليستر سيتي يهزم تشلسي ويتوج للمرة الأولى بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وكالات

توج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل البلجيكي يوري تيليمانس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 امام زهاء 21 الف مشجع سمح لهم بحضور النهائي، في اختبار من الحكومة البريطانية لعودة المشجعين الى الملاعب بعد تحسن الظروف الصحية جراء جائحة فيروس كورونا.

وهو اللقب الأول لليستر سيتي في خمس مباريات نهائية في أعرق وأقدم مسابقة كروية في العالم (خسر اعوام 1949 و1961 و1963 و1969)، كما هو اللقب الأول لمدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز في إنكلترا بعد قيادته سلتيك الاسكتلندي الى لقبين في الدوري ومثلهما في الكأس.

وأكمل ليستر سيتي ألقابه المحلية بعد لقب الدوري عام 2016 وكأس الرابطة أعوام 1964 و1997 و2000، ووضع حدا للقب أكثر الأندية وصولا الى المباراة النهائية لمسابقة الكأس دون التتويج بلقبها.

في المقابل، فشل الفريق اللندني في التتويج بلقب المسابقة للمرة التاسعة في مباراته النهائية الخامسة عشرة في المسابقة، كما عجز مدربه الالماني توماس توخل في إحراز أول لقب له معه بعدما انتقل الى ادارته الفنية مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد.

يملك تشلسي وتوخل فرصة إنقاذ الموسم بعد أسبوعين عبر المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في بورتو.

وسيتجدد اللقاء بين ليستر سيتي وتشلسي الاسبوع المقبل في المرحلة ما قبل الاخيرة من الدوري على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مباراة بالغة الاهمية في سباق الامتار الاخيرة للمراكز المؤهلة الى دوري الابطال، كونهما يحتلان المركزين الثالث والرابع تواليا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news