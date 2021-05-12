رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يحقق مع برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق تأديبي ضد الأندية الثلاثة المستمرة في بطولة دوري السوبر الأوروبي وهي برشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس على الرغم من انسحاب تسعة أندية كانت مشاركة في تأسيس تلك المسابقة في أبريل الماضي (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، آرسنال، توتنهام، إنتر ميلان، ميلان، أتلتيكو مدريد).

وقال "يويفا" في البيان: "وفقًا للمادة 31، بند 4، من لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم تعيين لجنة مفتشي الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والتأديب اليوم لإجراء تحقيق تأديبي بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل أندية برشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس فيما يتعلق بذلك المشروع الذي يسمى دوري السوبر الأوروبي".

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