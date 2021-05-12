عزل كريستيانو رونالدو في غرفة ملابس يوفنتوس

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح معزولا في غرفة ملابس نادي يوفنتوس، بعد توتر العلاقة بينه وبين زملائه في الفريق في ظل الأجواء السلبية التي يعيشها "البيانكونيري" حالياً وأصبح خلالها مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، الأربعاء: "يعتقد لاعبو يوفنتوس بأن رونالدو حصل على الكثير من الحرية في الفريق وأصبح مكروهاً من عدد من اللاعبين، خصوصاً أنه لم يتدرب في اليوم التالي لهزيمة يوفنتوس أمام ميلان (0-3) وزار مصنع فيراري برفقة رئيس النادي أندريا أنيللي والمدير التنفيذي جون إلكان، كما غاب رونالدو عن بعض التدريبات هذا الموسم لأسباب الرعاية، مما دفع زملاءه إلى الشعور بأن يوفنتوس يكيل بمكيالين بطريقة غير عادلة".

وتشير تقارير الصحف الأوروبية إلى أن رونالدو لن يستمر في يوفنتوس الموسم المقبل، وبات مرشح للانتقال إلى إحدى أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وسبورتنغ لشبونة الصيف المقبل، خصوصاً بعدما فشل اليوفي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للموسم العاشر على التوالي لمصلحة انتر ميلان.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news