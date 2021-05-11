إيقاف شيكابالا وتغريم الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة

المصدر: وكالات

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرةالقدم، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة السلوك غير الرياضي في مباراة فريقه التي تعادل فيها مع الأهلي 1 / 1، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من بطولة الدوري.

وذكر الاتحاد المصري للعبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه قرر أيضا توقيع غرامة مالية على الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه، لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء إلى الملعب احتفالا بتسجيل صلاح محسن مهاجم الفريق للهدف الأول.

وأضاف أن إدارة المسابقات وقعت غرامة بنفس المبلغ على الأهلي للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، وقررت تغريم الجهاز الفني 20 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعي.

وأوضح الاتحاد أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سيتم تغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

كما قررت إدارة المسابقات تغريم الزمالك 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء احتفالا بتسجيل فرجاني ساسي لهدف و50 ألفا أخرى للاعتراض الجماعي المتكرر على قرارات الحكم خلال المباراة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بعد خوضه 21 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة بعد خوضه 19 مباراة.

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