بالفيديو: سموحة يطالب بإعادة مباراته مع الزمالك.. وخبير تحكيمي يوضح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

طالب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة محمد فرج عامر اتحاد الكرة المصري بإعادة مباراة فريقه مع الزمالك، وإيقاف الحكم محمد الحنفي الذي لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة سموحة في المواجهة التي جمعت الفريقين، الخميس، في الجولة 20 والتي انتهت زملكاوية 2-1.

وقال عامر على حسابه في "فيسبوك": "سموحة يطالب باعادة المباراة التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز، وأطالب بإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهلة احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة.. ليست المرة الأولى التي يصر الحكم محمد الحنفي على عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لنادي سموحة بالرغم من تنبية (الفار) له".

وكان لاعب سموحة قد تعرض للإعاقة داخل منطقة جزاء الزمالك من اللاعب طارق حامد ولكن الحكم الحنفي لم يحتسبها على الرغم من أنه عاد للحالة عبر تقنية الفيديو ما أثار غضب لاعبي وأعضاء إدارة نادي سموحة الذي يرون أنهم تعرضوا لظلم وجب معه إعادة المباراة ومعاقبة الحكم.

من جهته، أكد الخبير التحكيمي على قناة "أون سبورت" أحمد الشناوي أن حكام (الفار) كانوا على حق باستدعاء الحكم الحنفي لوجود مخالفة ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لسموحة.

يذكر أن الصافرة المصرية تواجه هجوماً عنيفاً وانتقادات لاذعة من مختلف الأندية في مصر وأبرزهم الزمالك والأهلي نتيجة الأخطاء المؤثرة التي يرتكبها الحكام على الرغم من وجود الفيديو.

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