هازار يعتذر بعد الإساءة إلى مدريد.. ووالد كورتوا يوبخه

المصدر: حميد نعمان - دبي

قدم النجم البلجيكي إدين هازار اعتذاره إلى نادي ريال مدريد وجمهوره بعد اللقطة التي ظهر فيها بعد نهاية مباراة تشلسي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو مبتسما ويضحك بشدة مع لاعبي تشلسي، الأمر الذي تسبب في غضب عارم وواسع بين مسؤولي ولاعبي وجمهور مدريد على اللاعب.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن هازار قدم اعتذاره رسميا إلى أسرة النادي من خلال حسابه في "إنستغرام"، وقال: قرأت العديد من التعليقات حولي، والحقيقة أنني لم أنوي إيذاء مشاعر جمهور مدريد، وأنا اعتذر عن ذلك".

في المقابل انتقذ الكثيرون هازار، وكان آخرهم والد حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، والذي قال إن ما قام به هازار بعد المباراة "غير احترافي منه". وأضاف تييري كورتوا: لم تكن حركة ذكية منه للقيام بتلك الأمور، اعتقد أنه لم يفكر قبل ذلك، لأن الصور كانت مؤلمة لجمهور مدريد، فأن تشاهد لاعبك بعد دقيقتين من إقصائه يستمتع ويضحك مع الخصم، فهذا غير احترافي".

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