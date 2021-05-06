سيتي وتشلسي يطلبان تغيير مكان نهائي "الأبطال".. تعرف على السبب

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم أن الناديين الإنجليزيين مانشستر سيتي وتشلسي تقدما بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل تغيير مكان نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول التركية إلى ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت الصحيفة إن الناديين لم يعجبهما الرد البارد والغير مشجع من الاتحاد الأوروبي، وأنهما مصران على الضغط من أجل إجراء النهائي المرتقب في 29 الجاري بملعب ويمبلي.

وقالت إن السبب الرئيس وراء هذا الطلب هو أن الناديين يعتبران أن الوضع الراهن بخصوص الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تعيق السفر الخارجي، بجانب الإغلاق العام الاخير في تركيا من شأنه حرمان 9 آلاف من الجماهير الانجليزية من الفريقين من حضور المباراة، بجانب أنه حتى لو سافر بعضهم، فستكون هناك مخاوف كبيرة من عودتهم بالعدوى إلى ديارهم.

ورغم أن الإغلاق في تركيا سيتم رفعه في 17 الجاري، إلا أن الناديين يؤكدان أن الظروف العامة لا تساعد على إنجاح المباراة النهائية بالصورة الراهنة، ولن تسهم في عودة الجماهير إلى المدرجات. وأكدا أنهما يجريان اتصالات مع الاتحاد الانجليزي من أجل الضغط بقوة على الاتحاد الأوروبي للحسم سريعا في هذا الأمر. يذكر أن سيتي يخوض أول نهائي في تاريخه، بينما يعتبر النهائي الثالث لتشلسي الذي سبق له التتويج بلقب 2012 على حساب البايرن، وخسر في 2008 أمام مواطنه مان يونايتد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news