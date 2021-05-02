مباريات اليوم بتوقيت الإمارات.. الأنظار مركزة على ليفربول وبرشلونة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تحتدم المنافسة في البطولات الأوروبية المحلية لكرة القدم اليوم الأحد، بإقامة مواجهات حاسمة، ويتصدر المشهد فريق برشلونة في صراعه على اللقب الإسباني، إذ لا مجال للتفريط بأي نقطة حين يواجه فالنسيا، فيما تتركز الأنظار على متعة حقيقية متوقعة في مواجهة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح مع مانشستر يونايتد بقيادة برونو هيرنانديز في الدوري الإنجليزي.

وفي الوقت الذي يحتل فيه برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة خلف ريال مدريد (74 نقطة) وأتلتيكو مدريد (76 نقطة)، فإن ليفربول يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة متأخراً بفارق سبع نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل - أرسنال 17:00

مانشستر يونايتد - ليفربول 19:30

توتنهام - شيفيلد 22:15

الدوري الإسباني:

فياريال - خيتافي 18:15

فالنسيا - برشلونة 23:00

الدوري الإيطالي:

نابولي - كالياري 17:00

بولونيا - فيورنتينا 17:00

سامدبوريا - روما 22:45

الدوري الفرنسي:

موناكو - ليون 23:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news