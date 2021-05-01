إنتر يستعد للاحتفال بكسر احتكار اليوفي والتتويج بطلاً لإيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

يملك إنتر ميلان فرصة إحراز لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2010، وذلك في المرحلة الـ34، فيما يحتدم صراع مثير على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل إنتر ضيفاً اليوم على كروتوني صاحب المركز الأخير، وسيسمح له فوزه بالتتويج بطلاً لإيطاليا، وإنهاء احتكار اليوفي للقب سنوات طويلة. ويتصدر النيراتسوري الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر أتالانتا، ويمكن لرجال المدرب أنتونيو كونتي حسم اللقب الـ19 في تاريخهم في هذه المرحلة في حال فوزهم على كروتوني، ولكن بشرط تعادل أو خسارة مطاردهم المباشر غداً أمام مضيفه ساسوولو الثامن.

ويملك إنتر فرصة ثانية للتتويج، كونه سيضمنه حتى في حال تعادله أمام كروتوني، ولكن مع خسارة أتالانتا أمام ساسوولو، نظراً لتفوقه في المواجهتين المباشرتين، وتعثر الثلاثي نابولي وميلان ويوفنتوس أمام كالياري وبينيفينتو واودينيزي على التوالي.

وتتساوى الأندية الثلاثة في المركز الثالث (66 نقطة)، وهي تخوض منافسة مثيرة مع أتالانتا الثاني (68 نقطة)، ولاتسيو السادس (61 نقطة مع مباراة مؤجلة)، على البطاقات الثلاث المتبقية للمشاركة في المسابقة القارية العريقة الأم الموسم المقبل.

معركة صعبة بين مجموعة من الفرق على المقاعد الأوروبية.

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