بالفيديو: محمد صلاح يروي معاناته.. من جنيه وطبق كشري إلى 100 مليون يورو

المصدر: محمد الحتو - دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي يروي خلاله قصة معاناته عندما كان لاعباً في مصر قبل الاحتراف في أوروبا والانتقال إلى عالم الملايين والشهرة.

وقال محمد صلاح خلال المقطع المصور إنه في بداية مشواره الرياضي، كان يأكل كل يوم طبق كشري بجنيه مصري واحد، وهو المتبقي من مبلغ سفره ومصروفه الذي يعطيه له والده وقيمته 20 جنيهاً، إذ كان يدفع منها 19 جنيه للمواصلات، على حد تعبيره.

وأشار صلاح إلى أنه كان يضع كميات كبيرة من الشطة على الطبق، وهذا ما جعله يفضل الأكل الحار فيما بعد بشكل عام.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول قادماً من روما في صيف 2017 مقابل مبلغ 45 مليون يورو، ويساوي حالياً في سوق الانتقالات أكثر من 100 مليون يورو.

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