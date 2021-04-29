مان سيتي على موعد مع فرحة جديدة بلقب الدوري الممتاز

المصدر: وكالات

يأمل مانشستر سيتي في انهاء أسبوع حافل، بالتتويج بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز، شرط فوزه على مضيفه كريستال بالاس وخسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليفربول في المرحلة الرابعة والثلاثين التي تنطلق الجمعة. ويملك مانشستر سيتي 77 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن يونايتد، وبالتالي يستطيع حسم اللقب في حال بات الفارق بينهما 13 نقطة قبل نهاية الدوري بأربع مراحل. وبحال تتويجه، سيرفع سيتي عدد ألقابه إلى سبعة، بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم.

وكان سيتي توّج بباكورة ألقابه هذا الموسم باحرازه كأس رابطة الاندية الانكليزية بفوزه على توتنهام 1-صفر، ثم عاد بانتصار ثمين من معقل باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا، ليصبح على مقربة من التأهل ألى اول نهائي قاري له في المسابقة الابرز، علما بانه فشل في تخطي ربع النهائي في المواسم الثلاثة الماضية.

وبعد ان استهل الموسم الحالي بصعوبة بالغة شهدت احتلاله المركز الثاني عشر في المراحل الاولى وخسارة قاسية على أرضه أمام ليستر سيتي 1-5، نجح فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا في استعادة توازنه والتحليق في الصدارة في الاسابيع الاخيرة. واستفاد من تراجع مستوى ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي، وتذبذب مستوى تشلسي قبل أن يشرف عليه الالماني توماس توخل ويعيده إلى المنافسة على أحد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة إلى دوري الأبطال. أما النقطة السوداء الوحيدة في سجل سيتي هذا الموسم، فكانت خسارته أمام تشلسي بالذات صفر-1 في نصف نهائي كأس انكلترا، ليتبدّد حلم احراز رباعية نادرة للفريق الشمالي.

وقد تكمن نقطة القوة لدى مانشستر سيتي في دكة اللاعبين الاحتياطيين، ففي المباراة ضد سان جرمان مثلا، ارتأى المدرب عدم اشراك هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو اغويرو العائد من اصابة في الاسابيع الاخيرة، والبرازيلي غابريال جيزوس والجناح الانكليزي الدولي رحيم ستيرلينغ. وعلى الرغم من ذلك، خرج فائزا على فريق العاصمة الفرنسية من دون اللجوء إلى اشراك اي منهم طوال الدقائق التسعين.

كما أن غوارديولا نجح في ايجاد التوازن الدفاعي لفريقه هذا الموسم بالاعتماد على الثنائي جون ستونز والبرتغالي روبن دياش، وقد نجحا في شلّ حركة مهاجمي باريس سان جرمان كيليان مبابي والبرازيلي نيمار. ولم يدخل مرمى سيتي في الدوري المحلي سوى 24 هدفا في 33 مباراة فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news