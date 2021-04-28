مغرّدون يدعون إلى التحقيق في وفاة الأردني راشد صويصات.. وإلغاء الملاكمة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دعا مغردون إلى ضرورة فتح تحقيق بوفاة الملاكم الأردني راشد صويصات، وملابسات مشاركته في بطولة العالم للشباب المقامة في بولندا، وطالب بعضهم بإلغاء هذه اللعبة في البلاد للآثار السلبية التي تتركها على ممارسيها وتعريضهم للخطر.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد نعت في بيان صحافي ، اليوم الثلاثاء، الملاكم صويصات، مشيرة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى تأثره بإصابة تعرض لها أثناء نزاله، الجمعة الماضية، خلال نزال ببطولة العالم.

وسيطرت حالة من الغضب والحزن في الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب وفاة الملاكم راشد صويصات، وتركزت الآراء حول ضرورة وضع حد للعبة الملاكمة وإلغاءها على الأقل في الأردن، فيما ذهب آخرون إلى فتح تحقيق للتعرف على تفاصيل مشاركة صويصات في الحدث الكبير وفيما إذا كانت مشاركته مرت بمراحل طبيعية وإجراءات إدارية سليمة.

وقال المتابع "مومو هيراي" على حسابه في "تويتر": "شلون لهسه ما صادر قرار يمنع هاللعبه الي كلها ترويج للعنف والندم كلها ضىرب وقتل مدري شلون مخليها لعبه أصلا"، أما "طه بويني"، فقال: "لا أفهم سبب إستمرار هذا النوع من الرياضات حتى اليوم!!".

وتحدثت المغردة "شمس": "لا تفرق شيئا عن حلبات المصارعة في العصور الرومانية المتخلفة مع من كانوا يقاتلون حتى الموت"، وأثنى "أبو ساري" على كلامها: "رياضة شيطانية فيها امتهان لكرامة الانسان حيث يتم فيها تركيز الضرب على الوجه وهو أكرم عضو".

واشتدت الحملة على لعبة الملاكمة، فتزايدت الآراء الرافضة لها نتيجة وفاة صويصات، وقال "كويتي": "لعبه غير انسانية بتاتاً وهدر لأوقات الشباب و اموال الدوله من يحب هذه الرياضه عليه التراجع عن ذلك فورا متى كان ضرب شخص أخر بطوله و تفوق؟!"، وعلّق "يوسف العماني": "في الاصل هذه الفنون القتالية هي دفاع عن النفس لكن الغرب بدا يمارسها بطريقة غير صحيح أقامة البطولات وغير من المنافسات الخطيرة".

بدوره، تساءل المغرد "حارث الحوراني": "بطولة العالم للشباب.. مين اللي خلى راشد صويصات يشارك؟ وهل مستواه يؤهله انه يشارك؟ اتمنى ان يتم التحقيق في الموضوع".

ونختم الآراء المتفاعلة مع نبأ وفاة الملاكم الأردني بتعليق "محسن عالية": "يجب ان تمنع هذه اللعبة اقل شي بالاردن تعاطفًا مع الشب رحمه الله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news