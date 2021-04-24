مؤسّس سبوتيفاي مهتم بشراء أرسنال الإنجليزي

المصدر: وكالات

عبّر مؤسّس منصة الموسيقى عبر الإنترنت "سبوتيفاي" السويدي دانيال إك عن اهتمامه بشراء نادي أرسنال الإنجليزي، فيما عبّر جمهور النادي عن غضبه من مشاركة مالكه الأميركي ستان كرونكي الفاشلة في إطلاق الدوري السوبر الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

كتب الملياردير إك في موقع تويتر مساء الجمعة "شجّعت أرسنال في طفولتي بحسب ما اتذكر. إذا كانت كاي أس إي (شركة كرونكي) راغبة ببيع النادي سأكون سعيدا بالترشّح".

وكان أرسنال أحد ستة انجليزية شاركت في اطلاق الدوري السوبر الاحد الماضي قبل الانسحاب منه سريعا بعد يومين بسبب الاعتراضات الشديدة من جماهيره.

واحتج نحو ألفي مشجع لارسنال ضد كرونكي قبل مباراة ارسنال مع ايفرتون (صفر-1) الجمعة، فيما وصفته بعض اللافتات بمصاص الدماء والشيطان.

واشترى كرونكي (73 عاما) أول مرة حصة في أرسنال عام 2007. لكن نادي شمال لندن اخفق بعدها على صعيد النتائج خصوصا في الدوري المحلي، محققا اربعة القاب في الكأس ولم يخض دوري الابطال منذ 2017.

ويحتل "المدفعجية" بقيادة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المركز التاسع في الدوري الانجليزي، بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع، الاخير المؤهل الى دوري الابطال.

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