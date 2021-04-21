مواعيد مباريات مصر والسعودية في أولمبياد طوكيو

المصدر: جوني جبور-دبي

أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم، التي أجريت اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة لوزان السويسرية، عن مواجهات نارية لمنتخبي السعودية ومصر، بعد أن أوقعت قرعة المنافسات التي تنطلق يوليو المقبل، منتخب "الفراعنة" في المجموعة الثالثة بجواره منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وحلول الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة، التي تضم ايضاً منتخبات ألمانيا والبرازيل وكوت ديفوار.

ويدشن المنتخب المصري في 22 يوليو مشواره بلقاء منتخب إسبانيا، ثم يواجه الأرجنتين في 25 من الشهر ذاته، ليختتم مبارياته في 28 يوليو بلقاء المنتخب الأسترالي.

بدوره يستهل المنتخب السعودي في 22 يوليو مشواره بلقاء منتخب كورت ديفوار، على أن يتبعه في 25 من الشهر ذاته بلقاء ألمانيا، ويسدل الستار في 28 من ذات الشهر بلقاء المنتخب البرازيلي.





22 يوليو 2021

مصر X إسبانيا

السعودية X كورت ديفورا



25 يوليو 2021

مصر X الأرجنتين

السعودية X ألمانيا



28 يوليو 2021

مصر X استراليا

السعودية X البرازيل

نتائج قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم

المجموعة الأولى: اليابان - جنوب إفريقيا - المكسيك - فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزيلندا - كوريا الجنوبية - الهندراوس - رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - الأرجنتين - إستراليا

المجوعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية

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