برشلونة يسعى لمداواة جراحه بـ «لقب الكأس» أمام بلباو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يشكّل نهائي كأس إسبانيا فرصة حقيقية لبرشلونة لمداواة جراحه في الدوري، بعد خسارة «الكلاسيكو» أمام الريال وتراجعه للمركز الثالث، وإنقاذ موسمه عندما يواجه اليوم أتلتيك بلباو في ثاني نهائي للأخير في أسبوعين، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية المؤجلة بسبب فيروس كورونا أمام ريال سوسييداد في «دربي» الباسك. ويراهن الكاتالوني على لقب الكأس لإنقاذ الموسم، بسبب الصراع مع قطبي مدريد على لقب الليغا. ومن شأن خسارة الكأس أن تقوض التقدم الذي أحرزه مدربه الهولندي كومان، هذا الموسم، في مستقبل غير مؤكد في حال خرج خالي الوفاض.

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