دوري أبطال أوروبا.. ترتيب الهدافين وموقف محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أصبحت الفرصة متاحة أمام نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار للمنافسة بقوة وانتزاع صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام، عقب خروج المنافسين والمتصدر الحالي النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي.



وجاء هداف فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021، وتوقف رصيده من الأهداف عقب الخسارة من ريال مدريد الإسباني ووداع البطولة القارية، فيما يملك مبابي، وزميله البرازيلي نيمار، فرصة ذهبية لخطف صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، في الموسم الجاري، بعد تأهل سان جيرمان إلى دور نصف النهائي، ما يعني أنهما سيلعبان مباراتين على الأقل، وبالتالي أمامهما فرصة لتعزيز رصيد أهدافهما.



ترتيب الهدافين بعد ختام الدور ربع النهائي



1- إرلينج هالاند 10 أهداف

2- كيليان مبابي 8 أهداف

3- محمد صلاح، نيمار، ألفارو موراتا، أوليفييه جيرو، يوسف النصيري، ماركوس راشفورد (6 أهداف)

4- كريم بنزيما، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، تشيرو إيموبيلي، ألاساني بليا، سيرجيو أوليفيرا، برصيد (5 أهداف).





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