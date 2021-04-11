مفاجأة.. محمد صلاح وراموس وميسي في فريق واحد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف الحساب الرسمي لشبكة "بي إس جي توك" الفرنسية على "تويتر" أن نادي باريس سان جيرمان يسعى إلى التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في حال لم يتمكن من تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي الذي بدوره أبلغ ناديه بالرحيل نهاية الموسم الحالي وسط أنباء عن اقترابه من التوقيع لريال مدريد.

وقالت الشبكة إن الصفقة المفضلة لدى باريس سان جيرمان التعاقد مع محمد صلاح على الرغم من أن عقده مستمر مع ليفربول حتى عام 2023، موضحة أن اتصالات فعلية تمت بين إدارة باريس سان جيرمان ووكيل اللاعب المصري في شهر مارس الماضي لمعرفة شروطه للانضمام إلى الفريق الفرنسي.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى ضم أكثر من نجم كبير في صفوفه خلال الفترة المقبلة، وإلى جانب صلاح، يتابع النادي بشغف موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة والإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والمهاجم الإنجليزي هاري كين الذي يبدي رغبة جارفة للرحيل عن توتنهام.

وكان راموس قد أشار في تصريحات سابقة لصحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن النادي الباريسي خاطبه وأبلغه نيته الجمع بينه وميسي في فريق واحد لتدعيم صفوف سان جيرمان ورفع مستوى فاعلية وخبرة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي يشكل حلماً للنادي الباريسي، وفي حالة اكتمال المشروع وانضمام صلاح ستتدفق في الفريق دماء جديدة تجمع الخبرة والقوة والسرعة والفاعلية.

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