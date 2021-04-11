مرتضى منصور طريح الفراش.. صحته متدهورة بعد إبعاده عن الزمالك

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف رئيس نادي الزمالك الاسبق، المستشار مرتضى منصور، لأول مرة عن حالته الصحية التي وصفها بالمتدهورة، بعد إصابته بمرض السكر والضغط خلال الفترة الماضية مما جعله طريح الفراش.

واضطر "منصور" للإقامة في غرفة العناية الفائقة بسبب إصابته بالجفاف وتعرضه للإغماء بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.

وكتب رئيس نادي الزمالك السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله على ابتلائي بالمرض فأنا راضٍ بقضاء الله".

وقال: «في يوم الأحد الماضي أثناء توجهي لحضور الجلسة الخاصة بالدعوى المقامة ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة لإلغاء قرار عزلي لمدة أربعة سنوات تعرضت للأغماء وسقطت أمام باب شقتي ولم أشعر بشيء بعدها سوى أنني في العناية الفائقة".

وتابع: "بعد اطلاع الأطباء المعالجين على التحاليل تبين أن نسبة السكر في الدم قد وصلت إلى 550 والتراكمي 15، وضغطي أصبح 220/125 مع أنني لست مريضا بالسكر أو بالضغط من قبل، والكارثة أن جسدي بالكامل لا يوجد به نقطة مياه بعد أن إصابتي بالجفاف".

وختم: "أنا لا أستعطف أحد ولا أستجدي أحد بالإعلان عن مرضي ولكني صادق فيما قلته عن حالتي الصحية، وأثق أن الله سينصرني ولو بعد حين".

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