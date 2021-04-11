4 لاعبين من الأهلي يغيبون عن لقاء الزمالك.. تعرف إليهم

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، غياب مجموعة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الزمالك في بطولة الدوري العام المصري، المقررة يوم 18 أبريل الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على أثير "أون سبورت إف إم": "جونيور أجاي تعرض للإصابة في الخلفية ولن يلحق بمواجهة الزمالك".

وأضاف: "محمد هاني سيغيب لمدة لا تقل عن أسبوعين عن التدريبات ولن يلحق بمواجهة الزمالك هو الأخر وكذلك محمود وحيد بسبب إصابات الخلفية".

كما سيستمر غياب الظهير الأيسر التونسي، علي معلول الذي مازال يعاني من الاصابة.

وتابع شوبير: "ياسر إبراهيم سيتواجد في مران غدا أو بعد غدٍ ونسبة مشاركته في القمة كبيرة للغاية".

وكان الأهلي قد اغلق ملف البطولة الافريقية بعد تأهله رسمياً إلى الدور ربع النهائي، ليبدا التحضيرات للمسابقات المحلية والتي يستهلها بلقاء النصر في كأس مصر قبل أن يلاقي الزمالك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

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