ليفربول يستعيد مذاق الانتصارات.. ومحمد صلاح في صدارة الهدافين

المصدر: وكالات

استعاد ليفربول أخيرا مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على أستون فيلا 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى 52 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ويستهام، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 43 ثم أدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 57، وهو الهدف الـ19 له في الدوري، متساويا في صدارة الهدافين مع مهاجم توتنهام هاري كين.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، خطف ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لليفربول ليهدي الفريق نقاط المباراة كاملة.

واستعاد ليفربول بذلك مذاق الانتصارات على ملعبه في الدوري من جديد بعد أن تلقى ست هزائم متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري.

ونجح ليفربول اليوم في الثأر للهزيمة المهينة التي تلقاها أمام أستون فيلا 2 / 7 في مباراتهما بالمرحلة الرابعة من الدوري في الرابع من أكتوبر الماضي، علما بأن ليفربول تغلب على أستون فيلا 4 / 1 في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الثامن من يناير الماضي.

كذلك استعاد ليفربول توازنه شيئا ما بعد الهزيمة التي تلقاها أمام ريال مدريد الإسباني 1 / 3 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

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