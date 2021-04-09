مفاجأة.. مدرب برشلونة يتهم كلوب بتشويه سمعة ريال مدريد قبل "الكلاسيكو"

المصدر: أحمد طارق - دبي

رفض المدرب الهولندي رونالد كومان الانتقادات التي وجهها نظيره الألماني يورغن كلوب إلى ريال مدريد، حول ملعب "الملكي" الذي استضاف مباراة الريال مع ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ريال مدريد 3-1. وقال كومان في مؤتمر صحافي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حديث كلوب حول ملعب دي ستيفانو لا يعد منطقياً، هو يريد تشويه سمعة نادٍ كبير بحجم ريال مدريد".

وأضاف أثناء حديثه في المؤتمر الخاص بمباراة "الكلاسيكو" التي تجمع برشلونة وريال مدريد غداً السبت، قائلاً: "ريال مدريد اختار هذا الوقت للعب في ملعب دي ستيفانو والقيام ببعض الأعمال في استاد بيرنابيو خصوصاً أن الجمهور لا يحضر المباريات حالياً". وأشار إلى أن ريال مدريد اعتاد اللعب على هذا الملعب والمنافسون يجب أن يحترموا ذلك ويذهبوا للعب هناك.

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