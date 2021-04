بالفيديو.. جامع كرات يضرب منافس فريقه بالكرة والحكم يتخذ هذا القرار

صب جامع كرات في ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام بهولندا جام غضبه على لاعب فريق روما الإيطالي، ريكاردو كالافيوري، إذ خلال محاولة الأخيرة الحصول على الكرة لاستئناف اللعب برمية تماس، تفاجأ بأن جامع الكرات يرمى عليه الكرة بكل قوة، ما تسبب في اصطدامها بصدره، وذلك في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بين اياكس الهولندي وروما في ذهاب ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم روما بهدفين مقابل هدف، حينما تعمد كالافيوري إضاعة الوقت خلال ذهابه لتنفيذ رمية التماس، وهو ما تسبب في انزعاج الصبي ليرمي الفتى الكرة بكل قوته على صدر اللاعب. وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الإيطالي كالافيوري، معتبراً أن الضربة لم تكن خطيرة للغاية، وان اللاعب حاول إضاعة الوقت.

Calafiori thought he was on the pitch and nearly rolled over 😭pic.twitter.com/C6sKESk5oO