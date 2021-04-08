إبراهيموفيتش يشارك في فيلم جديد لـ"أستيريكس وأوبيليكس"

المصدر: وكالات

يشارك نجم كرة القدم زلاتان ابراهيموفيتش في بطولة فيلم جديد من مغامرات أستيريكس وأوبيليكس، على ما أعلن اللاعب السويدي الشهير اليوم عبر حسابه على انستغرام. ويجسد مهاجم نادي ميلان الإيطالي البالغ 39 عاما شخصية رجل من حقبة الرومان يحمل اسم كايوس أنتيفيروس. وجرى الإعلان عن النبأ عبر حساب ابراهيموفيتش على انستغرام من خلال نشر صورة عليها اسم الشخصية، من دون تفاصيل إضافية.

وعلى غرار ابراهيموفيتش، نشر نجوم آخرون عبر حساباتهم على انستغرام صورا عن أسماء أدوارهم في الفيلم الذي يخرجه الفرنسي غيوم كانيه. وفي فيلمه الخامس، يجسّد كانيه شخصية أستيريكس، فيما يتولى جيل لولوش دور صديقه أوبيليكس. أما شخصية بانوراميكس فأعلن بيار ريشار أنه سيؤديها.

وأُسندت شخصية كليوباترا إلى ماريون كوتيار، وهو دور تولته سابقا مونيكا بيلوتشي، فيما يؤدي فنسان كاسيل شخصية قيصر. وبعدما كان مقررا تصوير مشاهد منه في الصين، أرجئ إنجاز العمل حتى ربيع العام الماضي بسبب الأزمة الصحية. ومع ميزانية تفوق 60 مليون يورو، سيكون هذا العمل من أضخم الإنتاجات الفرنسية في الأشهر المقبلة.

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