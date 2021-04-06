كلوب: لا يمكن أن أدعو راموس إلى عيد ميلادي بعد إصابة محمد صلاح

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أنه لا يمكنه نسيان أحداث مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي انتهت بفوز "الملكي" 3-1 وتتويجه باللقب، بينما أشار إلى أنه لا يفكر في الثأر من الريال في مواجهة الفريقين اليوم في ربع نهائي التشامبوينزليغ.



وقال كلوب في مؤتمر صحافي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية إن: "نلعب مباراة قوية أمام ريال مدريد، ولا يتعلق الأمر بمباراة 2018، لكن بالطبع أتذكر المباراة، إذا سألني أحد بعد أسبوع منها إذا كنت سأدعو راموس إلى عيد ميلادي، سأجيب لا، كانت ليلة غريبة، لكن هذا حدث قبل وقت طويل".



وأضاف: "لا نفكر في الثأر، لقد أصبحت المباراة من الماضي، ورغم أن البعض يتحدث أن ريال مدريد يمتلك الأفضلية في الفوز، ولكن ذلك الأمر يحفزنا للظهور بشكل جيد وأن نلعب دور المتحدي".



وكان راموس قد تسبب في إصابة النجم المصري محمد صلاح خروجه من الملعب، ليخسر ليفربول أهم لاعبيه، ويحصل ريال مدريد على الأفضلية ويحقق الفوز 3-1.

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