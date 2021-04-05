برشلونة يفكر في ضم لوكاكو حال فشل صفقة هالاند

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن نجم إنتر ميلان الإيطالي، البلجيكي روميلو لوكاكو (27 عاماً) سيوافق على الانتقال إلى برشلونة، إذا قرر «النيراتزوري» عرضه للبيع.

وقالت الصحيفة أمس: «إنتر ميلان بحاجة إلى بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لإنهاء أزمته المالية، حيث يقيّم النادي الإيطالي لاعبه بـ120 مليون يورو»، مضيفة أن «برشلونة سيتحرك لضم لوكاكو، إذا فشل في التعاقد مع مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند».

وأوضحت: «لإقناع لوكاكو بالانتقال إلى برشلونة يتوجب على برشلونة إبقاء الهولندي رونالد كومان في منصب المدير الفني لبرشلونة، خلال الموسم المقبل، إذ إن علاقتهما جيدة منذ أن عمل لوكاكو تحت قيادة كومان في إيفرتون، وقدم المهاجم البلجيكي معه أداءً جيداً خلال تلك الفترة».

وكان لوكاكو قد قاد إنتر ميلان إلى الفوز على بولونيا 1-صفر، أول من أمس، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً، ويواصل مطاردة نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفاً.

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