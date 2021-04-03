أسينسيو وبنزيمة يمنحا ريال مدريد الفوز على إيبار

المصدر: وكالات

أحرز ريال مدريد هدفين للمهاجمين ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة ليفوز 2-صفر على ضيفه إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، ليواصل الضغط على أتليتيكو مدريد المتصدر قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ومنح أسينسيو أخيرا التقدم لريال مدريد في الدقيقة 41 بعد إلغاء هدفين بداعي التسلل، وذلك عندما حول تمريرة بينية من كاسيميرو إلى الشباك بتسديدة من مدى قريب.

وبعد هيمنته على الشوط الأول، عانى ريال مدريد لفترة طويلة في الشوط الثاني مع هطول أمطار غزيرة للغاية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وكاد الحارس تيبو كورتوا أن يتسبب في هدف عكسي عندما أخطا في التحكم في تمريرة أعادها له أحد المدافعين لكنه سيطر عليها قبل أن تتجاوز خط مرماه.

وبعدها ألغى الحكم هدفا لريال مدريد بداعي التسلل للمرة الثالثة، لكن في النهاية سجل بنزيمة الهدف الثاني المهم بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

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