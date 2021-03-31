ريال مدريد يوجه صدمة شديدة إلى غاريث بيل

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أي بي إس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد أعلمت الولزي غاريث بيل بقرارها النهائي حول إمكانية عودته لاستكمال عقده مع النادي الملكي. وقالت إن مسؤولي الريال اجتمعوا بوكيل بيل، جونثان بارنيت، وأخبروه رسميا بأنه لا مكان لبيل في النادي مستقبلا، وأنه من الأفضل له أن يبحث عن مكان آخر. وذكرت أنهم طالبوا بارنيت بعدم إضاعة الوقت، والبدء في البحث لموكله عن ناد آخر.

وكان رد الريال حاسما وموجها إلى وكيل بيل، خاصة بعد أن قام الولزي بإيضاح أكبر لتصريحاته السابقة بخصوص عودته، حيث قال قبل يومين في تصريح صحافي خلال مشاركته مع منتخب بلاده بأن عودته إلى الريال أمر قانوني وليس فيه "عدم احترام لأي طرف".

وقال إنه وافق على اللعب لتوتنهام بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري فقط، ولا يفكر في الاستمرار لفترة أطول. ويشعر مشجعو ريال مدريد ومسؤوليه بأن بيل يريد فرض الامر الواقع عليهم، إذ على المستوى الفني لم يعد يقنع أحدا في مدريد، كما أن خطط النادي الملكي تتكرز على استقطاب أسماء كبيرة في الانتقالات المقبلة، وعودة بيل من شأنها تعكير الاجواء وخلط الأوراق في مدريد.

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