محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع مطربة في معسكر منتخب مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تسببت صورة للنجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي مع الفنانة المصرية نوران خليل، بحالة من الجدل داخل معسكر المنتخب المصري، الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت المطربة المصرية الصورة على حسابها الشخصي في (إنستغرام)، وعلقت عليها قائله "صورة القرن مع محمد صلاح"، وتسببت الصورة في إحراج بالغ لاتحاد الكرة المصري، الذي منع الزيارات عن المنتخب، حفاظا على سلامة اللاعبين، وأكد في بيان رسمي أن المعسكر مغلق.

وقال الاتحاد في بيانه: "قرر الاتحاد المصري منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط، وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم".

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