بالصور.. قصر الحارس الاحتياطي لنادي مانشستر يونايتد معروض للبيع

المصدر: محمد الحتو - دبي

عرض حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي سيرجيو روميرو قصره الذي يقطنه حالياً في انجلترا للبيع مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني تمهيداً للرحيل عن ناديه في الصيف المقبل.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية صوراً للقصر الكبير، وذكرت أنه يحتوي على ست غرف نوم مع أجنحتها ومواقف سيارات فاخرة لا يمتلكها سوى الأثرياء وخمسة غرف استقبال كبيرة للضيوف وغرفة ألعاب مجهزة وصالة مخصصة لكرة الطاولة.

وأوضحت الصحيفة أن المنزل يقع في نهاية طريق آمن بمنطقة يشتهر بها لاعبي كرة القدم من ناديي مانشستر يونايتد ومنافسهم مانشستر سيتي، وأشارت إلى أن إيجاره الشهري يبلغ 22 ألف جنيه استرليني.

يذكر أن روميرو الحارس الاحتياطي لمانشستر يونايتد نادراً ما يقف أمام الخشبات الثلاث في ظل القبضة الحديدية التي يفرضها وجود الحارس الأول الإسباني ديفيد دي خيا الذي يعتبر الخيار الأول في حراسة المرمى مما دفع روميرو لاتخاذ موقفه في الرحيل لناد آخر وبيع منزله.

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