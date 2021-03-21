بينفينتو يفسد إحتفالية رونالدو ويسقط يوفنتوس بالضربة القاضية

المصدر: وكالات

وجه بينفينتو صفعة جديدة وقوية لآمال يوفنتوس في الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي ، وتغلب عليه 1 / صفر في عقر داره اليوم الأحد في المرحلة الـ28 من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز لاتسيو على مضيفه أودينيزي 1 / صفر وسامبدوريا على تورينو 1 / صفر وأتالانتا على مضيفه فيرونا 2 / صفر.

ولقن بينفينتو مضيفه يوفنتوس درسا قاسيا على مدار الشوطين حيث فشل كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو موراتا وفيدريكو كييزا في هز شباك بينفينتو على مدار الشوطين فيما استقبلت شباك السيدة العجوز هدفا في وسط الشوط الثاني ليفوز بينفينتو بالمباراة على ملعب يوفنتوس.

ورفع بينفينتو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف فقط خلف سبيزيا علما بأن بينفينتو حقق اليوم الفوز الأول له في آخر 12 مباراة خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 55 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف أتالانتا.

وقبل بداية المباراة ، عمد أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس على الاحتفال برونالدو وتكريمه بعدما أصبح النجم البرتغالي هو الهداف الأبرز على مدار التاريخ من خلال أهدافه الثلاثة (هاتريك) في مباراة الفريق الماضية أمام كالياري ، والتي رفعت رصيده إلى 770 هدفا متفوقا بهذا على أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

ولكن بينفينتو أفسد احتفالية رونالدو وأسقط يوفنتوس بالضربة القاضية على ملعبه بهدف نظيف سجله أدولفو جايش في الدقيقة 69 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news