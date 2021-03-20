حارس ريال مدريد يعقد قرانه مرتدياً بدلة رياضية

المصدر: حميد نعمان - دبي

فاجأ حارس ريال مدريد، الأوكراني الشاب أندريه لونين، الجميع حينما نشر على حسابه في "إنستغرام" صوراً من حفل عقد قرانه على زوجته أنستازيا تامازوفا، والاثنان يرتديان بدلتين رياضيتين. وذكرت صحيفة "ماركا" أن لونين سعيد بالأمر، ولا يجد فيه أي غرابة.

واعتاد الناس ارتداء بدل رسمية، خصوصاً بحفلات عقد القران، لكن لونين اختار التميز بأمر غريب. وذكرت أنه، بخلاف مشواره المتعثر في ريال مدريد، حيث يعتبر الحارس الثاني، ولا يجد وقتاً كثيراً للمشاركة، فإن عام 2021 سيكون مميزاً بالنسبة له، وقال إنها "لحظة مهمة للغاية في حياتي".

يذكر أن ريال مدريد، ومنذ التعاقد معه، قام بإعارته لفرق: بلد الوليد وأوفيديو وليغانيس، لكنه اضطر للعودة إلى الريال بعد تجارب غير ناجحة، وكانت مشاركته الوحيدة هذا الموسم في لقاء الكأس، حينما خسر الريال بشكل غريب من فريق ألكويانو.

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