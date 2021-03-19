بالفيديو: هدف مصري يحصل على جائزة الأفضل في القارة الإفريقية

المصدر: محمد الحتو - دبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي "تويتر" عن فوز الهدف الذي أحرزه نجم الأهلي المصري محمد مجدي "أفشة" بمرمى فيتا كلوب الكونغولي بجائزة أجمل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الاتحاد الإفريقي على حسابه: "التمريرة.. المراوغة.. التسديدة.. هدف لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة ضد فيتا كلوب هو هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا".

وكان الأهلي "حامل اللقب" قد هزم فيتا كلوب بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متأخراً عن سيمبا التنزاني المتصدر بـ 10نقاط، فيما يمتلك فيتا كلوب 4 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني الترتيب بنقطة واحدة.

⚽ ⬅️🦅 ⬅️ أفشة ⬅️ 🥅 ⬅️ 🔥



التمريرة. المراوغة. التسديدة.



هدف لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة ضد فيتا كلوب هو هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا. 🤩#TotalCAFCL | #GoalOfTheWeek pic.twitter.com/5ucXiXZ3vv — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 18, 2021

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