بعد استبعاد ريال مدريد التعاقد معه.. ناد عربي يفاوض رونالدو

المصدر: سيد مصطفى - دبي.

كشفت وسائل إعلام سعودية نية نادي النصر السعودي، التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، الإيطالي، كريستيانو رونالدو اعتباراً من الموسم المقبل. وربطت صحيفة "الملاعب السعودية" بين تدوينة للمتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عبر حسابه الرسمي على (تويتر): ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستيانو رونالدو. وطلب من الأسطورة بيليه، إقناعه بالانضمام إليه. خاصة وأن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات، يحمل العضوية الشرفية لنادي النصر السعودي.

وكانت وسائل إعلام عالمية ومنها "ماركا" الإسبانية أكدت إمكانية رحيل "الدون" عن يوفنتوس مع نهاية الموسم الحالي. وربطته بعض التقارير بالعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد، قبل أن تُخرج تلميحات من النادي الملكي، بعدم إمكانية هذا الامر. يذكر أن رونالدو أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 770 هدفاً، بعدما حطم رقم بيليه، والبالغ 767 هدفاً.

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