كريستيانو رونالدو يعلن وبيليه يرد "من هو الأفضل في التاريخ"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر لاعب يوفنتوس الإيطالي، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بياناً على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، أعلن فيه عن كتابة تاريخ جديد لكرة القدم بتخطيه رقم الأسطورة البرازيلية بيليه.

وقال رونالدو في بيانه: "كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات، التي تعتبرني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متخطيا 757 هدفا رسميا لبيليه، ورغم أنني ممتن لهذا الاعتراف، حان الوقت الآن بالنسبة لي، لشرح سبب عدم اعترافي بهذا السجل، حتى هذه اللحظة”.

وكان كريستيانو رونالدو قد قاد فريقه يوفنتوس الإيطالي للفوز على كالياري في الدوري بنتيجة 3-1، وأحرز اللاعب ثلاثة أهداف "هاتريك”، ليصل النجم البرتغالي إلى الهدف الـ770 في مسيرته.

وتابع النجم البرتغالي قائلا: "إعجابي الدائم وغير المشروط بالسيد بيليه، مثل الاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني لمراعاة أنه سجل 767 هدفا، باحتساب أهدافه التسعة لفريق ولاية ساو باولو، وكذلك هدفه الوحيد للمنتخب البرازيلي العسكري، كأهداف رسمية، لقد تغير العالم منذ ذلك الحين، وتغيرت كرة القدم أيضا.. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا محو التاريخ وفقا لمصالحنا”.

وتابع رونالدو: "اليوم، مع وصولي إلى الهدف الرسمي الـ770 في مسيرتي الاحترافية، فإن كلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه.. لا يوجد لاعب في العالم، لم يترعرع على الاستماع إلى قصص مبارياته، وأهدافه وإنجازاته، ولست استثناء، لهذا السبب، أنا مليء بالفرح والفخر، لأنني أقر بأنني أصبحت على رأس قائمة الهدافين في العالم، متغلبا على سجل بيليه، وهو شيء لم أكن أحلم به مطلقا، عندما كنت طفلا من ماديرا”.

وختم قائلا: "شكرا لجميع الذين شاركوا معي في هذه الرحلة الرائعة.. إلى زملائي في الفريق، وخصومي، وعشاق اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم.. وقبل كل شيء (شكرا) لعائلتي وأصدقائي المقربين الآن، لا يمكنني انتظار المباريات والتحديات القادمة، السجلات والجوائز المقبلة.. صدقوني، هذه القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء، ولا زال هناك الكثير للفوز به مع يوفنتوس والبرتغال.. انضموا إلي في هذه الرحلة، لنذهب”.

ورد الأسطورة البرازيلية بيليه، على بيان كريستيانو رونالدو، بتغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: “ يا لها من رحلة رائعة تلك التي تعيشها يا كريستيانو، أنا أعشقك للغاية وهذا ليس سرا، أبارك لك على تحطيم رقمي القياسي للأهداف في المباريات الرسمية، أنشر هذه الصورة على شرفك بكثير من العاطفة كرمزية لصداقتنا التي تمتد لسنوات عديدة”.

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