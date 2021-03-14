بمشاركة النني.. أرسنال يقهر توتنهام في ديربي شمال لندن

المصدر: وكالات

قلب أرسنال تخلّفه بهدف أمام توتنهام جاره وغريمه التقليدي في شمال لندن، إلى فوز مستحق 2-1، ليحرم الاخير من الاقتراب من رباعي المقدّمة، الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد 5 / صفر وبرايتون على ساوثهامبتون 2 / 1.

وتقدم توتنهام بهدف سجله إيريك لاميلا في الدقيقة 33 وتعادل أرسنال في الدقيقة 44 عندما سدد مارتن اوديجارد كرة اصطدمت بقدم توبي ألدرفيلد وعانقت الشباك، وأضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد إيريك لاميلا لاعب توتنهام في الدقيقة 76.

ورفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.

وشارك لاعب أرسنال، النجم المصري محمد النني في الدقيقة 87 بدلا من لاكازيت.

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