ليفاندوفسكي يقترب من المستحيل في الدوري الألماني

المصدر: وكالات

حرمت العارضة القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ثلاثة أهداف محققة أمس السبت لكنه نجح في النهاية في تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونخ خلال الفوز على ملعب فيردر بريمن 3/ 1 ليقطع خطوة جديدة في رحلته نحو تحطيم كل الأرقام القياسية.

وبات ليفاندوفسكي قريبا من معادلة وربما تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1972.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا للنادي البافاري أمس بتسديدة من مسافة قريبة ليرفع رصيده إلى 32 هدفا خلال 25 مباراة بالبوندسليغا.

ومع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم فإن القناص البولندي في حاجة لتسجيل هدف واحد في كل مباراة ليتجاوز الرقم القياسي لمولر.

كما اقترب ليفاندوفسكي خطوة جديدة من الرقم القياسي لمولر الهداف التاريخي للبوندسليغا برصيد 365 هدفا، بعد أن سجل بالأمس هدفه رقم 268 ليتقاسم وصافة قائمة الهدافين التاريخيين مع أسطورة شالكه كلاوس فيشر.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "فخور بمعادلة رقم الأسطورة فيشر.. دائما أردت مساعدة بايرن على الفوز بالألقاب الجديدة من خلال أهدافي".

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