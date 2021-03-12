الزمالك يعيد كارتيرون ورد فعل غير متوقع من شيكابالا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن نادي الزمالك مساء الخميس تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة، كما وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق.

وأصدر النادي بياناً رسمياً أعرب فيه عن أمنياته للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محلياً وقارياً لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المدرب الفرنسي قد أثار الجدل عقب تخليه عن المارد الأبيض العام الماضي، وسط هجوم كبير من جماهير الأبيض قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقاد المدرب الفرنسي الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020، ونجح في الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات.

وأعطى النادي للمدرب الفرنسي كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وفي أول رد فعل زملكاوي على قرار تعيين المدرب الفرنسي أثار قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الجدل بين جماهير الأبيض بعد قام بعمل علامة إعجاب لمنشور لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق أحمد عيد عبد الملك، نشره على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتقد فيه قرار تغيير المدرب والاستعانة بالمدرب الفرنسي مرة أخرى بشكل مباشر وهو ما يشير إلى بوادر أزمة جديدة داخل الزمالك.

وكان المدرب البرتغالي باتشيكو، يُشرك قائد الزمالك شيكابالا بشكل شبه أساسي في كل مباريات الزمالك، على عكس المدرب الفرنسي كارتيرون، الذي كان يتجاهل اللاعب وأبعده عن المشاركة لفترة طويلة.

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