بالفيديو.. مذيع ينجو بعد سقوط جزء من ديكور "استوديو رياضي" عليه

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهد استديو رياضي في كولومبيا حادثا مروعا أثناء البث المباشر لأحد برامج شبكة "أي أس بي ان" الرياضية، ما أثار القلق نتيجة سقوط جزء من خلفية ديكور الاستوديو على المذيع الرياضي كارلوس أوردوس. ونشرت الشبكة على موقعها الإلكتروني فيديو للحادث الذي تعرض له المذيع، حيث اصطدم بمكتبه من الإصابة التي تعرض لها، وانتقلت الكاميرا بعد ذلك إلى المذيع الرئيس، الذي اندهش من قوة الضربة، ولكنه نجح في التحكم في سلوكه، قبل أن يطلب الانتقال إلى فاصل إعلاني، ومن ثم تم إيقاف البث.

وحرص المذيع الذي تعرض لإصابات غير خطيرة، ونجا بأعجوبة، على بث مقطع فيديو يشرح ما حدث له ونشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأكد من خلاله أنه بخير، وأنه أجرى العديد في الفحوصات الطبية، ولم يجد أي شيء يدعو إلى القلق، وتوجه بالشكر إلى كل من سأل عليه ودعمه بشأن الحادث، وأكد أنه تعرض لكدمة وورم في الأنف بدون أي كسور.

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